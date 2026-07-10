Ексгумаційні роботи розпочнуться на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька Волинської області з 13 липня – УІНП

З 13 липня 2026 року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (нині у межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області) проводитимуться дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців вказаних сіл, які загинули у серпні 1943 року, повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

"Ексгумаційні дослідження проводитиме товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" за участі польських фахівців: співробітників Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Український інститут національної пам’яті за результатами проведення тендеру залучає фахівців пошукової роботи КП ЛОР "Доля" для забезпечення фахового нагляду (консультаційної підтримки) при проведенні досліджень", – йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що дослідження відбуваються на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті.

В УІНП нагадали, що з 20 квітня до 30 квітня 2026 року уже проводились пошукові роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Пошукові роботи проводились на низці локацій: "Воля Островецька 1", "Воля Островецька 2", "Воля Островецька 3", "Стодола", "Трупне поле", "Острівки 1", "Острівки 2", "Школа", "Кузня". За результатами досліджень на локаціях "Воля Островецька 1", "Острівки 1", "Школа" виявлено ознаки місць поховань, людські останки. На інших локаціях ознак місць поховань, людських останків не виявлено.

Як повідомлялося, на початку травня 2025 року стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада 2025 року тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня 2025 року проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

В середині грудня 2025 року Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік. Зокрема, заплановано пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах (відбулися), а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.

27 березня 2026 року завершилися пошукові роботи в селі Угли Рівненської області, які проводила спільно українсько-польська експедиція. Масових поховань не виявили.

18 червня завершилися пошукові роботи на місці масового поховання жертв подій 1944 року у селі Гута-Пеняцька Львівської області, у ньому знайдена братська могила площею близько 70 кв м, але ексгумація похованих там людей відкладена на наступний рік.

В кінці червня тривав новий етап пошуку останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1945 року, на території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області).