Керівник УВА Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту, вважає це неефективним.

"Я проти цього. Вважаю це неправильним і неефективним, адже такий підхід, навпаки, спонукає до появи різноманітних методів обходу, зламів і так далі. Я прихильник економічних інструментів. Чим легше та дешевше тобі буде щось завантажити чи купити, тим менша ймовірність, що ти звернешся до піратського контенту", – сказав Біденко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи доцільно вводити відповідальність споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту.

Що стосується розповсюдження піратської продукції в Telegram, він зазначив, що ця платформа не є контрольованою, тому там не добитися жодного результату і немає сенсу ним займатися.

Стосовно Instagram Біденко заявив, що він займає меншу частку розповсюдження піратської книги.

"І ми все ж таки бачимо його, як і TikTok та YouTube, радше як потенційного союзника, адже це платформи, які популяризують читання і дозволяють залучати нову аудиторію. Боротися з ними абсолютно немає сенсу. Ми, навпаки, хотіли б у певний момент вийти на співпрацю з цими платформами. Є певні напрацювання, і сподіваюся, що цього року ми зможемо про них розповісти. Тоді боротьба з піратством на цих платформах стане додатковим елементом: самі агенти промоції будуть закликати купувати у легальних продавців, а не у піратів. Тобто кампанія з легального читання на цих платформах принесе більше ефекту й користі, ніж якщо ми почнемо зараз ще боротися з Meta", – заявив керівник УВА.

Відповідаючи на запитання, чи комунікувала Асоціація з поліцією щодо реалізації піратських репринтів на книжкових ринках в Києві й інших містах, Біденко зазначив, що комунікація ведеться, але там є складнощі.

"У нашому законодавстві щодо порушення права інтелектуальної власності прописано, що має бути доведена завдана шкода. І у випадку з книжками, оскільки вони не є дорогими, це складно зробити. Комунікації відбувалися багато разів, приїжджала поліція, проте продавці казали: "Ой, ми не знали, більше не будемо, вибачте. А шкода доведена? Ні, не доведено. То що ви від нас хочете?" – розповів він

Водночас, за його словами, є судові процеси, і низка видавництв, які працюють із методологічною, педагогічною літературою або дорогими підручниками, цим активно займаються.

Стосовно ініціативи Українського інституту книги (УІК) і УВА щодо створення коаліції чесних продавців і видавців та запровадження спеціального маркування легальних ресурсів, Біденко заявив, що просто розмістити на сайті банер про те, що він належить до мережі чесних сайтів, продає лише легальну літературу, підтримується УІК і УВА, – це красиво, але має супроводжуватися певною кампанією, у межах якої відомі люди, політики, музиканти, актори говоритимуть про те, що вони купують легальний контент.

"І тоді ця плашка, цей банер матиме сенс, тому що люди пам’ятатимуть, що їхній улюблений інфлюенсер сказав, що він купує легально. З часом це дасть свій ефект. Ми з Інститутом книги поки що розробляємо цю модель. Сподіваюся, до "Букфоруму" зможемо представити наше бачення. Після цього, звичайно, йтиметься про те, хто стане обличчями кампанії, як усе це просувати і в якому напрямку рухатися далі", – розповів він.

Як повідомлялося, в кінці 2025 року власники книгарень і видавці прогнозували кризу в галузі і зазначали, що шукають шляхи пом’якшення загроз, серед пропонованих рішень: державна підтримка, міжгалузевий діалог, закон про єдину ціну і боротьба з піратством.

У квітні керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявив, що майже третину книжкового ринку становлять піратські видання, і більшість із них продається через маркетплейси та сайти.

Також Біденко заявляє, що для того, щоб Google в Україні почав допомагати боротися з книжковим піратством, необхідно звернення від Міністерства культури України.

Український інститут книги (УІК) та УВА для боротьби з книжковим піратством пропонують створити коаліцію чесних продавців і видавців та запровадити спеціальне маркування легальних ресурсів.

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що піратство – це велика культурна проблема, і Україні потрібне повноцінне дослідження ринку, щоб розуміти рівень піратства та його вплив на сферу.