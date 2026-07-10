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Рятувальники дістали з-під завалів двох загиблих внаслідок авіаудару на Донеччині

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Російські окупанти уночі в п’ятницю, 10 липня, завдали авіаудару по приватному сектору селища Шабельківка Краматорської громади. Ворожа атака вщент зруйнувала житловий будинок, у якому перебували люди, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та деблокували тіла двох загиблих", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом рятувальники розібрали 2 тонни будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено.

Крім того, внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в іншому житловому будинку, гаражі та трьох автомобілях. Вогнеборці оперативно ліквідували всі осередки займання на загальній площі 136 кв.м.

#донецька_область #обстріли
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