Правоохоронці викрили канал постачання кокаїну в Україну, вилучено партію вартістю $52 тис.

Правоохоронці викрили канал постачання в Україну кокаїну в особливо великих розмірах, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, наркотичний засіб планували реалізувати на території України. Правоохоронці затримали громадянина України під час спроби збуту одного кілограма кокаїну вартістю близько $52 тис.", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Під час обшуку було виявлено чотири брикети масою приблизно по 250 грамів кожний. Експертиза підтвердила, що вилучена речовина містить особливо небезпечний наркотичний засіб – кокаїн.

Затриманому 14 червня цього року повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.