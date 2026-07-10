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Верховний суд відмовив у скасуванні санкцій РНБО проти Порошенка

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Верховний суд відмовив у скасуванні санкцій РНБО проти Порошенка

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив народному депутату, п’ятому президенту України Петру Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, введених рішенням Ради національної безпеки і оборони.

Таке рішення оголосила колегія суддів у п'ятницю.

Як повідомлялося, 13 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п’яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

19 травня стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду справу Порошенка. Як повідомив захисник політика Ілля Новіков, адвокати подали ще дві скарги: першу щодо оскарження санкцій, а друга – на порушення розумних строків провадження.

#верховний_суд #санкції #порошенко #рнбо
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