Командири мають знаходити можливості для проведення ротацій кожні 60 днів – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив на важливості регулярного проведення ротацій особового складу.

"Командири зобов’язані знаходити можливості для проведення ротацій особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Це питання життя і здоров’я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей", – написав Сирський в телеграм-каналі.

Разом з тим він зазначив, що за підсумками першого півріччя 2026 року кількість кримінальних правопорушень у військах зменшилася на 12 відсотків.