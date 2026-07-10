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Внесено заставу в 10 млн грн за нардепа Тищенка у справі про вимагання хабаря – ВАКС

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Внесено заставу в 10 млн грн за нардепа Тищенка у справі про вимагання хабаря – ВАКС
Фото: https://www.facebook.com/NikolayTishenko/

На рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) внесено 10 млн грн застави за народного депутата Миколу Тищенка у справі про вимагання хабаря, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"Надійшла вся сума визначеної для Тищенка застави", – зазначили у суді в п’ятницю.

Як повідомлялося, ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави стосовно народного депутата України Миколи Тищенка, якого підозрюють у вимаганні хабаря за "кришування" незаконного кол-центру, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

29 червня за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор за участю детективів Національного антикорупційного бюро повідомив про підозру чинному народному депутату України, викритому на проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації.

"У межах досудового розслідування встановлено, що в серпні 2023 року народний депутат попросив $1 млн у громадянина, якого вважав одним з організаторів мережі кол-центрів. Натомість нардеп обіцяв не втручатися в їхню діяльність та сприяти усуненню компаній-конкурентів. Проте гроші за ці послуги він так і не отримав", – йшлося в повідомленні антикорупційної прокуратури.

В повідомленні не вказувалося ім’я нардепа, як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, йдеться про Миколу Тищенка.

#вакс #застава #тищенко
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