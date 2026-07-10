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Петиція до Кабміну із закликом розпочати роботу над створенням єдиного символу Пам'яті Української Нації набрала лише 23 голоси

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Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом розпочати роботу над створенням єдиного символу Пам’яті Української Нації для вшанування тих, хто загинув під час Війни за Незалежність України, не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 9 квітня і станом на 10 липня вона набрала лише 23 голоси із 25 тис. необхідних.

"13-й рік Україна веде нерівну боротьбу за своє право на незалежний та вільний розвиток. Українська нація, втрачає цвіт нації, не лише на полі бою, а і на вулицях міст і сіл. Сьогодні, українська нація, яка є незламним щитом, виборює свободу та відстоює демократичні цінності для усього цивілізованого світу", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим, авторка петиції пропонує з метою вшанування всіх тих, хто загинув під час Війни за Незалежність України, а також з метою, актуалізації загальнонаціональної хвилини мовчання в Україні, розпочати роботу над створенням єдиного символу Пам’яті Української Нації.

#символ_памяті #нація #петиція
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