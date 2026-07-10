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Громадські організації закликають президента та Раду невідкладно заповнити вакансії у Конституційному Суді

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Громадські організації закликають президента та Раду невідкладно заповнити вакансії у Конституційному Суді

Група громадських організацій звернулася до президента України та Верховної Ради із закликом невідкладно заповнити вакансії у Конституційному Суді України. Звернення було оприлюднено Фундацією DEJURE.

"Ми закликаємо суб’єктів призначення суддів Конституційного Суду України: президента України невідкладно заповнити вакантну посаду судді Конституційного Суду з числа кандидатів, уже відібраних за конкурсною процедурою, або оголосити новий конкурс на цю посаду. Верховну Раду України невідкладно розглянути кандидатів з рейтингового списку Дорадчої групи експертів та заповнити вакантні посади суддів Конституційного Суду в межах парламентської квоти. З’їзд суддів України невідкладно вжити всіх необхідних заходів для проведення нового добору кандидатів на вакантні посади суддів Конституційного Суду України за суддівською квотою, забезпечити відкритість, конкурентність і належну якість цього процесу", – йдеться у зверненні.

Як наголосили підписанти звернення, Конституційний Суд є ключовим суб’єктом захисту Конституції та важливою частиною системи стримувань і противаг. Політично залежний або недієздатний Конституційний Суд може створювати серйозні ризики для балансу влади та верховенства права. Тому спроможність Суду працювати стабільно, незалежно та в повному складі є питанням інституційної стійкості держави. В умовах правового режиму воєнного стану, без виборів та політичного перезавантаження, Конституційний Суд повинен бути частиною дієвої системи захисту конституційного ладу.

"Сьогодні вакантними залишаються посади суддів КСУ від усіх трьох суб’єктів призначення. У жовтні 2025 року Верховна Рада не призначила жодного з відібраних ДГЕ кандидатів, через що конкурс на дві вакансії довелося запускати повторно. Президент України призначив двох суддів, але з початку 2025 року не заповнює ще одну вакансію попри наявність рекомендованих ДГЕ та конкурсною комісією кандидатів. Новий конкурс на цю вакантну посаду не оголошено. За квотою з’їзду суддів України бракує кандидатів, які проходять перевірку на доброчесність", – йдеться у тексті звернення.

Представники громадських організацій наголошують, що своєчасне заповнення вакансій у Конституційному Суді є одним із пріоритетів у сфері антикорупції та верховенства права на шляху України до Європейського Союзу. Тому зволікання з конкурсами або призначеннями має не лише внутрішньодержавні, а й євроінтеграційні наслідки.

#кс #вакансії #громадські_організації
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