Керівник УВА Біденко: Одна з ключових проблем книжкового піратства – це пошукова видача Google, потрібне звернення Мінкультури

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що для того, щоб Google в Україні почав допомагати боротися з книжковим піратством, необхідно звернення від Міністерства культури України.

"Це суб’єктивна оцінка, яка базується на тому, що називається шелф-тестом. Фактично третина того, що ми бачимо в онлайні, є нелегальною продукцією. Йдеться і про паперові книжки, і про аудіокнижки, і про електронні версії. Грубо кажучи, ви заходите на маркетплейс, вводите назву якоїсь популярної книжки, скажімо, Стівена Кінга, і бачите, де це КСД, а де обкладинка взагалі не містить назви видавництва. Крім того, ми бачимо, що коли в Google вводиш назву популярної книжки, він показує різні магазини, і навіть за цінами можна зрозуміти, де підробка. Їх справді багато, ми це бачимо, і саме тому ми підняли такий шум", – сказав Біденко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи рівень піратства книг в Україні.

Він зазначив, що боротися з піратством електронних книг в умовах українського законодавства досить складно, в той же час, паперових піратських копій офіційних книжок дуже багато, і саме це є ключовою проблемою сьогодні.

"Ми бачимо, що одна з ключових проблем піратства в Україні – це пошукова видача Google, тому що пошуковик показує нелегальний контент. З маркетплейсами, зокрема з Rozetka, Prom та OLX, ми працюємо у форматі, що коли бачимо такі посилання, надсилаємо їм, і вони одразу блокують. На жаль, із Google цього не відбувається. Хоча ще з 2018 року в Google діє стратегія боротьби з піратством і є форма скарги, яка дозволяє блокувати ті чи інші посилання, але на практиці для всіх вона працює дуже повільно, особливо в Україні. Я особисто в лютому подав дві скарги, щоб перевірити, як це працює, і відповідь від Google отримав лише в червні", – розповів він.

На його думку, якщо Google почне діяти щодо книжок відповідно до їх стратегії, і обере довірені платформи для України – це може бути індустріальна асоціація, міністерство чи якась інша структура, – то ці платформи отримають можливість через свою форму блокувати не посилання, а самі ресурси, і це може зрушити з місця ситуацію з піратством.

Біденко заявив, що УВА зверталася з цим до Google в Україні, але там сказали, що працюють лише з міністерствами і для цього потрібне відповідне звернення від них.

"Ми написали листи до Мінкульту й отримали відповідь від профільної заступниці Богдани Лаюк: "Ми все розуміємо, робимо дуже багато, дякуємо, до побачення". Я цього не розумію. Ось річ, для якої не потрібні державні кошти. Треба лише написати листа в Google, домовитися про цю платформу – і всі будуть у виграші. Причому жодних заперечень з боку Google немає: це їхня стратегія, і жодних складнощів із реалізацією немає", – додав він.

Керівник Асоціації зазначив, що водночас і Український інститут книги (УІК), і Український національний офіс інтелектуальної власності підтримують УВА в цій роботі.

Як повідомлялося, в кінці 2025 року власники книгарень і видавці прогнозували кризу в галузі і зазначали, що шукають шляхи пом’якшення загроз, серед пропонованих рішень: державна підтримка, міжгалузевий діалог, закон про єдину ціну і боротьба з піратством.

У квітні керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявив, що майже третину книжкового ринку становлять піратські видання, і більшість із них продається через маркетплейси та сайти.

Український інститут книги (УІК) та УВА для боротьби з книжковим піратством пропонують створити коаліцію чесних продавців і видавців та запровадити спеціальне маркування легальних ресурсів.

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що піратство – це велика культурна проблема, і Україні потрібне повноцінне дослідження ринку, щоб розуміти рівень піратства та його вплив на сферу.