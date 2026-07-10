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Росіяни атакували дронами АЗС на Чернігівщині та інші об'єкти – ОВА

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Росіяни атакували дронами АЗС на Чернігівщині та інші об'єкти – ОВА
Фото: Чернігівська ОВА

Російські окупанти протягом дня в четвер, 9 липня, атакували АЗС у Холмах і Корюківці. Для ударів використав "молнію" і "гербери", повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Також вдень у Корюківці був удар по території об’єкту водопостачання. Пізно ввечері – удар "герберою" по деревообробному підприємству. На місці прильоту – пожежа, вогонь загасили рятувальники", – написав Чаус в телеграм-каналі.

Крім того, "Молнія" влучила по фермерському господарству в селі Новгород-Сіверської громади. Пошкоджені складські приміщення і комбайн.

Був також зафіксований удар по енергооб’єкту.

#азс #чернігівська_область #бпла_рф
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