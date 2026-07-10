Петиція до Кабміну про обмеження повноважень мерів двома строками поспіль не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом обмежити строки повноважень міських голів двома строками поспіль не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 9 квітня і станом на 10 липня вона набрала лише 6,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Фактично, на місцевому рівні в Україні відсутня ротація влади. Чинне законодавство України не обмежує кількість каденцій міського голови. Це дозволяє одній особі утримувати владу в місті протягом десятиліть, що суперечить принципам демократичного врядування та підзвітності громаді", – йшлося в тексті петиції.

Автор петиції вважає, що тривале перебування на посаді мера без законодавчих обмежень створює умови для формування особистих клієнтських мереж, залежності місцевих підприємців та чиновників від однієї особи, а також знижує ефективність громадського контролю.

На його думку, обмеження строків сприятиме залученню нових лідерів до місцевого самоврядування, підвищить конкурентність виборів та зменшить політичну монополію в окремих містах.

Враховуючи вищезазначене, він просив розробити законопроєкт про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та Виборчого кодексу України в частині запровадження обмеження кількості строків повноважень міського голови – не більше двох строків поспіль.