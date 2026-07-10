Сили оборони за пів року уразили 697 цілей у РФ та понад 7 тис. об'єктів у межах Middle Strike – Сирський

Сили оборони України у першому півріччі 2026 року засобами Deep Strike уразили 697 цілей на території Росії, а в межах кампанії Middle Strike – 7028 об’єктів противника, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За шість місяців засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території Російської Федерації. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше в 6,1 млрд доларів", – повідомив Сирський у телеграм-каналі за підсумками наради щодо результатів першого півріччя.

Між тим, за його словами, кампанія Middle Strike також демонструє високу ефективність. "За цей період уражено 7028 об’єктів противника", – зазначив головнокомандувач.

Крім того, за підсумками першого півріччя артилерія Сил оборони виконала понад 456 тис. вогневих завдань, ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних сил – понад 1100, а підрозділи підтримки – близько 1400 ударів.