Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони за пів року уразили 697 цілей у РФ та понад 7 тис. об'єктів у межах Middle Strike – Сирський

1 хв читати
Додати як джерело
Сили оборони за пів року уразили 697 цілей у РФ та понад 7 тис. об'єктів у межах Middle Strike – Сирський
Фото: https://t.me/osirskiy/

Сили оборони України у першому півріччі 2026 року засобами Deep Strike уразили 697 цілей на території Росії, а в межах кампанії Middle Strike – 7028 об’єктів противника, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За шість місяців засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території Російської Федерації. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше в 6,1 млрд доларів", – повідомив Сирський у телеграм-каналі за підсумками наради щодо результатів першого півріччя.

Між тим, за його словами, кампанія Middle Strike також демонструє високу ефективність. "За цей період уражено 7028 об’єктів противника", – зазначив головнокомандувач.

Крім того, за підсумками першого півріччя артилерія Сил оборони виконала понад 456 тис. вогневих завдань, ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних сил – понад 1100, а підрозділи підтримки – близько 1400 ударів.

#middle_strike #сили_оборони #сирський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу зменшилася до шести-семи – Сирський

Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу зменшилася до шести-семи – Сирський

Темпи просування російських військ у першому півріччі 2026 року скоротилися більш ніж удвічі, а кількість напрямків, на яких противник веде активні н…

Читати
Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

Президент України Володимир Зеленський назвав неприпустимим напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримк…

Читати
У Вишневому вибухнув склад боєприпасів підприємства Укроборонпрому, є кримінальна справа та будуть звільнення – Зеленський

У Вишневому вибухнув склад боєприпасів підприємства Укроборонпрому, є кримінальна справа та будуть звільнення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за фактом вибуху на складі боєприпасів одного з підприємств АТ "Укроборонпром" у Вишневому відкрито…

Читати
Зеленський обговорював історичні питання з Навроцьким: ми маємо бути конструктивними і делікатними, щоб не зруйнувати дружні відносини

Зеленський обговорював історичні питання з Навроцьким: ми маємо бути конструктивними і делікатними, щоб не зруйнувати дружні відносини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким лідери обговорили, зокрема, історичні п…

Читати
Україна почала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері та просувається достатньо швидко – Зеленський

Україна почала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері та просувається достатньо швидко – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері, яка, за його словам…

Читати