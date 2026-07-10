Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу зменшилася до шести-семи – Сирський

Темпи просування російських військ у першому півріччі 2026 року скоротилися більш ніж удвічі, а кількість напрямків, на яких противник веде активні наступальні дії, зменшилася з 13 до шести-семи, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі", – повідомив Сирський у телеграм-каналі за підсумками наради щодо результатів першого півріччя.

За його словами, українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу. Наразі співвідношення штурмових дій Сил оборони до дій противника становить приблизно 40 на 60.

"Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім", – зазначив головнокомандувач.

Водночас Сирський наголосив, що недооцінювати противника не можна. За його словами, РФ не відмовилася від планів повної окупації Донецької та Луганської областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України.