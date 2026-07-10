Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 10 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 11 постраждали, в тому числі 5-місячна дитина, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Валки загинула 50-річна жінка, постраждали чоловіки 27 і 18 років та 23-річна жінка; у сел. Краснокутськ зазнали поранень жінки 36 і 45 років та 33-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали жінки 67 і 25 років, 28-річний чоловік і 5-місячна дівчинка; у сел. Мала Данилівка зазнав гострої реакції на стрес 61-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.