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Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби

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Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби
Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 10 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 11 постраждали, в тому числі 5-місячна дитина, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Валки загинула 50-річна жінка, постраждали чоловіки 27 і 18 років та 23-річна жінка; у сел. Краснокутськ зазнали поранень жінки 36 і 45 років та 33-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали жінки 67 і 25 років, 28-річний чоловік і 5-місячна дівчинка; у сел. Мала Данилівка зазнав гострої реакції на стрес 61-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріли
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