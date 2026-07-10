Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ППО України збила 114 зі 137 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях

1 хв читати
Додати як джерело
ППО України збила 114 зі 137 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 114 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 10 липня (з 18:00 09 липня) противник атакував 137 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

 

#ппо #збиття #цілі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу зменшилася до шести-семи – Сирський

Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу зменшилася до шести-семи – Сирський

Темпи просування російських військ у першому півріччі 2026 року скоротилися більш ніж удвічі, а кількість напрямків, на яких противник веде активні н…

Читати
Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

Президент України Володимир Зеленський назвав неприпустимим напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримк…

Читати
У Вишневому вибухнув склад боєприпасів підприємства Укроборонпрому, є кримінальна справа та будуть звільнення – Зеленський

У Вишневому вибухнув склад боєприпасів підприємства Укроборонпрому, є кримінальна справа та будуть звільнення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за фактом вибуху на складі боєприпасів одного з підприємств АТ "Укроборонпром" у Вишневому відкрито…

Читати
Зеленський обговорював історичні питання з Навроцьким: ми маємо бути конструктивними і делікатними, щоб не зруйнувати дружні відносини

Зеленський обговорював історичні питання з Навроцьким: ми маємо бути конструктивними і делікатними, щоб не зруйнувати дружні відносини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким лідери обговорили, зокрема, історичні п…

Читати
Україна почала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері та просувається достатньо швидко – Зеленський

Україна почала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері та просувається достатньо швидко – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері, яка, за його словам…

Читати