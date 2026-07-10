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Окупанти за добу втратили 1460 осіб та 339 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1460 осіб та 339 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1460 окупантів, один танк, 52 артсистеми, шість бронемашин, 1868 БПЛА, а також 339 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб, танків – 12 108 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од, артилерійських систем – 45 680 (+52) од, РСЗВ – 1 923 (+1) од, засоби ППО – 1 481 (+2) од, літаків – 437 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од, крилаті ракети – 4 887 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 118 249 (+339) од, спеціальна техніка – 4 402 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати_ворога
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