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Події

РФ завдала майже 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий

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РФ завдала майже 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти майже 10 разів атакували Дніпропетровську область, постраждала одна людина, пошкоджене підприємство та дві АЗС, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Майже 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками", – написав він у телеграмі.

Зокрема, на Нікопольщині під ударом була Марганецька громада. Пошкоджене підприємство. Постраждав 36-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

У Піщанській громаді Самарівського району пошкоджена АЗС.

Також пошкоджена заправка у Межиріцькій громаді Павлоградського району. У самому Павлограді горіла автівка. Побиті приватні будинки.

 

#дніпропетровська #обстріли
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