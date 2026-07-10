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Росіяни атакували Запорізьку область, є один загиблий і 12 поранених

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Росіяни атакували Запорізьку область, є один загиблий і 12 поранених
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок п'ятниці завдали більше тисячі ударів по 49 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та 12 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще 12 – травмовані внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Комишувасі, Зарічному, Михайло-Лукашевому, Веселянці, Сергіївці, Ясній Поляні, Благодатному, Юрківці, Зорівці, Оріхову, Свободі, Червоній Криниці, Любицькому, Шевченківському, Данилівці, Сонячному та Долинці.

Він додав, що 714 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Михайло-Лукашеве, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Тернувате, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Прилуки, Преображенку, Нове Запоріжжя, Гірке, Верхню Терсу та Різдвянку.

Також зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по Малій Токмачці, а 302 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Святопетрівці, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Прилуках та Рибному.

Крім того, надійшло 153 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, помешкань та транспортних засобів.

 

#запорізька #обстріли
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