10 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 липня відзначають Всесвітній день енергетичної незалежності, День племінниць і племінників, День вдячності капібарі, День народження футбольного свистка.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Антонія Печерського.

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Всесвітній день енергетичної незалежності

10 липня відзначається Всесвітній день енергетичної незалежності - день, присвячений підвищенню обізнаності про альтернативні, стійкі форми енергії. Цей день дає можливість отримати більше знань про відновлювані джерела енергії, такі як вітрова, сонячна та геотермальна енергія.

День народження футбольного свистка

10 липня День народження відзначає футбольний свисток, бо саме цього дня у 1878 році у Великій Британії його використали вперше.

Існує версія, згідно з якою суддею матчу виступив полісмен. Під час напруженого моменту він скористався власним службовим свистком, що виявилось дуже зручним та ефективним методом впливу на футболістів.

Футбольний свисток спростив спілкування суддів з гравцями. Раніше ж суддям приходилось привертати до себе увагу лише за допомогою голосу чи, наприклад, дзвіночка. Спочатку свистки виготовляли з дерева, пізніше з металу, а згодом перейшли на пластикові.

День племінниць і племінників

10 липня кожного року відзначається неофіційне сімейне свято – День племінниць і племінників. Подію започаткував користувач Фейсбуку у 2010 році.

День вдячності капібарі

День вдячності капібарі - це свято, яке вшановує найбільшого гризуна у світі, капібару. Щорічно 10 липня цей день присвячений підвищенню обізнаності про унікальність цього напівводного ссавця та його внесок в екосистему.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Ніколи Тесли (1856–1943), сербського та американського інженера, фізика, раціоналізатора, винахідника в галузі електротехніки й радіотехніки. Його іменем названо компанію, що випускає суперкари, облаштовані електричним двигуном – Tesla Motors;

150 років від дня народження Івана Івановича Садовського (1876–1948), українського актора;

130 років від дня народження Михайла Годкевича (1896-1941), бібліотекознавця, бібліографа, педагога;

120 років від дня народження Ярослава Барановського (1906-1943), політичного діяча, секретаря Проводу ОУН, борця за незалежність України у XX столітті

100 років від дня народження Петра Івановича Соколовського (1926–2000), українського перекладача

90 років від дня народження Ростислава Ярославовича Пилипчука (1936–2014), українського вченого, театрознавця, літературознавця, історика культури, бібліографа, педагога, культурного та науково-громадського діяча

Ще цього дня:

1943 - Війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія;

1989 - У Междурєченську почався страйк шахтарів, що згодом охопив і Донбас;

1985 - Французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior, що належав організації "Грінпіс";

1991 - Уночі цього дня невідомі підірвали два пам'ятники — Степанові Бандері в селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю в селі Зашків (Львівська обл.). Обидва пам'ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН;

1994 — Леоніда Кучму обрано Президентом України.

Церковне свято

10 липня православна церква вшановує пам’ять преподобного Антонія Печерського – ченця, який заснував Києво-Печерську лавру.

Святий проживав на території сучасної України, ще в юному віці обрав чернечий спосіб життя. Антоній подорожував до Афону, потім повернувся до Києва та згодом поселився аскетом в печері. Останні роки преподобний присвячував будівництву Печерського монастиря. Помер святий Антоній у віці 90 років (1073 рік).

За смиренність і чистоту Господь нагородив Антонія даром чудотворення. Одного разу преподобний через молитву перенісся до Константинополя, де явилась йому сама Божа Матір. Пречиста Діва допомогла Антонію Печерському добудувати Успенський храм та сказала, що він скоро помре.

Завдяки діяльності преподобного Антонія після його смерті розпочався активний розвиток чернецтва на українських землях.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан.

З прикмет цього дня:

У давнину цього дня спостерігали за природою та робили прогнози. Якщо зранку не було роси - вважалося що ввечері буде дощ. Якщо верхівки беріз жовтіли - очікували ранню осінь. Сильний гуркіт грому віщував рясну зливу, а глухий грім - затяжний, але не надто сильний дощ. У день святого Антонія люди зверталися до нього з проханням про зцілення та мир, а перед молитвою обов’язково вмивалися, вірили в цілющу силу води.

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