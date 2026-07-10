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ЦПД спростував дипфейк із нібито заявою командира полку "Рейд" про Польщу

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Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив про поширення російською стороною дипфейку з нібито командиром 413-го окремого полку Сил безпілотних систем ЗСУ "Рейд" Євгеном Карасем, у якому він начебто заявляє, що Україна "не потребує допомоги від Польщі".

"Насправді це відео згенероване штучним інтелектом. Ця підробка є класичним дипфейком, що підтверджують спеціалізовані сервіси перевірки медіафайлів", – йдеться у повідомленні ЦПД.

У Центрі зазначили, що фейкове відео поширюється у TikTok через акаунт, який маскується під український ресурс, присвячений діяльності Сил безпілотних систем ЗСУ.

За оцінкою ЦПД, метою інформаційної атаки є провокування ворожнечі між українцями та поляками, а також підрив підтримки України з боку Польщі. У Центрі наголосили, що цей дипфейк є черговим елементом російської інформаційної операції, спрямованої на розкол українсько-польських відносин, яка активізувалася напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії 11 липня.

Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid04MY8Jm6YLXHBkMb8UqnZEQpUyvTsyEKSJyjKdVtce3zcGbpPuX4ZthkQWBQzMX1ol

#цпд #фейки #рф
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