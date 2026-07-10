Близько 100 дітей з Київщини відпочили в межах проєкту "Карпатська зміна" – Калашник

Близько 100 дітей з Київської області, зокрема діти загиблих захисників, ветеранів і військовослужбовців, відпочили у Хусті Закарпатської області в межах всеукраїнського проєкту "Карпатська зміна", повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

"Дві зміни по 14 днів подарували їм нові враження, щирі емоції, друзів з інших областей України та спогади, які, переконаний, залишаться з ними надовго", – написав він у телеграмі.

Калашник зазначив про підбиття підсумків всеукраїнського проєкту "Карпатська зміна", що є ініціативою президента України, яка стала для тисяч українських дітей можливістю відпочити, відновити сили, знайти нових друзів і хоча б на певний час забути про тривоги війни.

За його словами, для Київщини цей проєкт став справді важливим.

Калашник наголосив, що програма була надзвичайно насиченою. Діти займалися спортом, брали участь у творчих, пізнавальних та командних активностях, знайомилися з історією, культурою та традиціями регіону. Особливе місце у програмі займав футбол, який об'єднав дітей, навчив працювати в команді, підтримувати одне одного та просто отримувати задоволення від гри.

"Карпатська зміна" – це значно більше, ніж літній відпочинок. Це про дитинство, яке навіть у час війни має залишатися щасливим. Про нові знайомства, віру в добро, підтримку й турботу. Саме заради таких дитячих усмішок і таких результатів ми повинні продовжувати реалізовувати подібні ініціативи", – підсумував Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10811