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Події

Одна людина загинула, ще троє постраждали у Валках на Харківщині внаслідок атаки БпЛА – Синєгубов

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Російські безпілотники в ніч на п'ятницю атакували Валки Харківської області, є загибла та постраждалі, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Загинула 50-річна жінка. Також постраждала 23-річна жінка, яка була шпиталізована. 27-річний чоловік та 18-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, пошкоджено п'ять приватних будинків та дві господарчі споруди.

Джерело: https://t.me/synegubov/23653

#постраждалі #харківська #бпла
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