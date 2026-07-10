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МЗУ та ДОЗ КМДА підписали договір про взаємодію при закупівлі ліків через ДКД

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Київ. 9 липня. Інтерфакс-Україна – Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (ДОЗ КМДА) та ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) підписали договір про взаємодію під час здійснення закупівель за договорами керованого доступу (ДКД).

Як повідомляє МЗУ в пресрелізі, "Київ став першим регіоном в Україні, що долучився до співфінансування закупівлі інноваційних ліків за механізмом ДКД".

Першою закупівлею в рамках договору змішаного фінансування стала закупівля за кошти столиці сучасної 9-валентної вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для безоплатного щеплення дівчат та хлопчиків віком 12-14 років та задоволення потреб пацієнтів.

"До цього часу КМДА забезпечувала пацієнтів вакциною проти ВПЛ через закупівлі в системі Prozorro за ринковими цінами. Натомість механізм договорів керованого доступу (ДКД), який передбачає прямі переговори з виробником щодо вартості на конфіденційних умовах, дає змогу отримати препарат за значно вигіднішою ціною", – зазначають в МЗУ.

Закупівля за ДКД дозволить завдяки економії закупити вакцину не лише для дівчат, в й для хлопчиків.

Перші поставки  вакцини від ВПЛ, придбаної за бюджет столиці, очікуються наприкінці 2026 року.

#закупівля #вакцина #фінансування
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