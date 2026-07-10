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Події

Російський дрон влучив у фермерське господарство на Чернігівщині

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Російський безпілотник влучив по території фермерського господарства в Пушкарях Чернігівської області, пошкоджень зазнали складські приміщення та комбайн.

Як повідомив начальник Новгород-Сіверської РДА Олександр Селіверстов, загарбники атакували населений пункт близько 20:30 четверга.

Інформація про постраждалих не надходила. Уточнення масштабу завданих збитків триває.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02UNcyL1Ed2ZbAnLVnMT2eLDTs59xKz3vjgmpipNGW34yUyWrXoB97p34ge6SWv1qPl&id=61579137283645

#дрон #чернігівська #господарство
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