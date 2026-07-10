Російський дрон влучив у фермерське господарство на Чернігівщині

Російський безпілотник влучив по території фермерського господарства в Пушкарях Чернігівської області, пошкоджень зазнали складські приміщення та комбайн.
Як повідомив начальник Новгород-Сіверської РДА Олександр Селіверстов, загарбники атакували населений пункт близько 20:30 четверга.
Інформація про постраждалих не надходила. Уточнення масштабу завданих збитків триває.
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