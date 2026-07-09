Італія висилає двох військових аташе РФ, підозрюваних у шпигунстві – Таяні

Італія висилає двох російських військових аташе, яких підозрюють у шпигунстві, заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Італійський уряд вирішив вислати двох військових аташе з посольства Росії в Італії, відповідальних за шпигунську діяльність, виявлену в ході розслідування Римської прокуратури", – написав він у соцмережі Х.

Таяні зазначив, що генеральний секретар Міністерства закордонних справ щойно повідомив російського посла в Римі, що Іван Петрович Горбачов та Михайло Васильович Астахов повинні покинути Рим протягом трьох днів.

"Москва продовжує використовувати свою гібридну зброю для нападів на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання в італійські інституції та національну безпеку", – заявив Таяні.

Джерело: https://x.com/Antonio_Tajani/status/2075146093650743669