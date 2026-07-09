Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Італія висилає двох військових аташе РФ, підозрюваних у шпигунстві – Таяні

1 хв читати
Додати як джерело

Італія висилає двох російських військових аташе, яких підозрюють у шпигунстві, заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Італійський уряд вирішив вислати двох військових аташе з посольства Росії в Італії, відповідальних за шпигунську діяльність, виявлену в ході розслідування Римської прокуратури", – написав він у соцмережі Х.

Таяні зазначив, що генеральний секретар Міністерства закордонних справ щойно повідомив російського посла в Римі, що Іван Петрович Горбачов та Михайло Васильович Астахов повинні покинути Рим протягом трьох днів.

"Москва продовжує використовувати свою гібридну зброю для нападів на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання в італійські інституції та національну безпеку", – заявив Таяні.

Джерело: https://x.com/Antonio_Tajani/status/2075146093650743669

#рф #шпигуни #італія
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

Президент України Володимир Зеленський назвав неприпустимим напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримк…

Читати
У Вишневому вибухнув склад боєприпасів підприємства Укроборонпрому, є кримінальна справа та будуть звільнення – Зеленський

У Вишневому вибухнув склад боєприпасів підприємства Укроборонпрому, є кримінальна справа та будуть звільнення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за фактом вибуху на складі боєприпасів одного з підприємств АТ "Укроборонпром" у Вишневому відкрито…

Читати
Зеленський обговорював історичні питання з Навроцьким: ми маємо бути конструктивними і делікатними, щоб не зруйнувати дружні відносини

Зеленський обговорював історичні питання з Навроцьким: ми маємо бути конструктивними і делікатними, щоб не зруйнувати дружні відносини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким лідери обговорили, зокрема, історичні п…

Читати
Україна почала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері та просувається достатньо швидко – Зеленський

Україна почала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері та просувається достатньо швидко – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері, яка, за його словам…

Читати