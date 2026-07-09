Російська атака спричинила пожежу на промисловому підприємстві на Одещині, жертв і постраждалих немає

Унаслідок російського обстрілу на території одного з промислових підприємств Одеської області виникла пожежа, рятувальники продовжують ліквідовувати її наслідки, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок ворожого обстрілу сталося загорання на території одного з промислових підприємств Одещини. На місці тривають роботи з ліквідації пожежі", – написав він у Телеграм.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучені всі необхідні служби, які працюють над локалізацією вогню та ліквідацією наслідків атаки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/17435