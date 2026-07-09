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АМКУ дозволив "Миколаївцементу" придбати виробника газобетону Poriston

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(додано коментар CRH в 4-5 абз.)

Київ. 9 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ПрАТ "Миколаївцемент" з групи виробника будівельних матеріалів CRH придбати виробника газобетону Poriston інвестиційної компанії BGV Group Management.

Як зазначається на сайт комітету, відповідний дозвіл комітет надано у четвер.

Крім того, АМКУ надав дозвіл компаніям BGV Group Limited, ПрАТ "Миколаївцемент" і ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" на узгоджені дії у вигляді виконання положень про утримання від конкуренції у рамках майбутнього корпоративного договору, який буде укладений між сторонами (включно з ТОВ "Порістон Груп") строком на п'ять років.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі CRH, угода з BGV Group Management передбачає придбання групою мажоритарної (51%) частки у ТОВ "Порістон Груп", яке є власником виробника газобетону Poriston.

"Для CRH в Україні це розширення присутності на ринку будівельних матеріалів та підтвердження довгострокової відданості Україні", – прокоментували в групі.

Poriston – бренд продукції з газобетону, який виробляється на потужностях колишнього "Аерок" в Обухові та Березані (Київська обл.). BGV Group Management Геннадія Буткевича придбала ці активи за 1,9 млрд грн у 2025 році.

BGV Group Management – інвестиційна компанія, що розвиває бізнеси і проєкти у секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту.

За інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), на перший квартал 2025 року єдиним акціонером ПрАТ "Миколаївцемент" є нідерландська CRH Ukraine B.V. (100%). "Миколаївцемент" входить до групи компаній-виробників цементу CEMARK та групи виробника будівельних матеріалів CRH.

CRH – провідний виробник будівельних матеріалів у світі та найбільший у Північній Америці та Європі. Має 3,2 тис. підприємств у 28 країнах, де працюють близько 71 тис. осіб. Компанія також представлена в Азії. Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Джерело: https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rishennia-amku-09072026

#амку #бетон #концентрація
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