Уряд затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року та створив координаційний центр – Кулеба

Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року та створив Міжвідомчий координаційний центр з підготовки до відновлення авіасполучення, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Усі ми розуміємо реальність, у якій сьогодні живе країна. Росія продовжує масовані атаки, а безпекова ситуація не дозволяє відновити польоти цивільної авіації. Саме тому зараз не йдеться про відкриття повітряного простору. Йдеться про відповідальне планування майбутнього", – написав Кулеба.

За його словами, стратегія є частиною євроінтеграційних зобов'язань України та передбачає модернізацію аеропортів і аеронавігаційної інфраструктури, інтеграцію до європейського авіаційного простору, розвиток мультимодального сполучення та впровадження сучасних стандартів авіаційної безпеки.

Кулеба також повідомив, що створений урядом Міжвідомчий координаційний центр готуватиме нову архітектуру безпеки цивільної авіації та роботи аеропортів для майбутнього відкриття повітряного простору, забезпечуючи взаємодію органів влади, сектору безпеки й оборони та авіаційної галузі.

Він наголосив, що рішення про відновлення польотів буде ухвалюватися виключно з урахуванням безпекової ситуації.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/9144