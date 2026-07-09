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ОБСЄ підтвердила системну політику РФ з русифікації та мілітаризації українських дітей – МЗС

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Міністерство закордонних справ України привітало оприлюднення доповіді Місії експертів Московського механізму ОБСЄ, яка дійшла висновку, що Росія проводить системну державну політику, спрямовану на русифікацію, мілітаризацію та знищення української національної ідентичності дітей на тимчасово окупованих територіях.

"Підготовлена незалежною місією експертів Московського механізму ОБСЄ доповідь вчергове чітко засвідчила: злочини Російської Федерації проти українських дітей не є випадковими або фрагментарними. Йдеться про цілеспрямовану державну політику, спрямовану на знищення української національної ідентичності, примусову русифікацію, зміну громадянської та родинної належності дітей, їхню мілітаризацію та підготовку до служби державі-агресору", – йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві наголосили, що, за висновками експертів ОБСЄ, дії Росії можуть становити численні порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, а системна індоктринація і мілітаризація українських дітей – злочин проти людяності. Доповідь також підтверджує, що депортація та насильницьке переміщення українських дітей можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та злочини проти людяності.

МЗС також зазначило, що насильницька передача дітей з однієї національної групи до іншої може становити акт геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Українська сторона продовжить роботу на міжнародних майданчиках задля повернення дітей, притягнення РФ до відповідальності та реалізації ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9554

#обсє #діти #рф #мзс
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