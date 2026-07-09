Зеленський про убивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: найближчим часом матиму доповіді та проінформую суспільство

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями отримає додаткові доповіді щодо вбивства підозрюваної у замаху на українського активіста Сергія Єрмолаєва в Монако та пообіцяв поінформувати суспільство про результати.

"Я найближчими днями буду мати додаткові відповідні доповіді і безумовно проінформую суспільство", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Як повідомлялося, 29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. ЗМІ повідомили, що йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Після вибуху почалась масштабна операція з пошуку підозрюваного, який заклав вибухівку – мовляв, чоловік потрапив на записи камер спостереження. Вважалося, що він встиг виїхати на територію Франції. Пізніше журналісти з'ясували, що підозрюваною є жінка, яка могла видавати себе за чоловіка.

ЗМІ повідомляли, що слідство в Монако у справі про замах на Єрмолаєва розглядає версію про причетність СБУ. 3 липня Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. За даними правоохоронців Монако, її підозрювали у встановленні вибухового пристрою, внаслідок якого тяжких поранень зазнали Єрмолаєв і його близькі.

Нацполіція, СБУ, ГУР та ОГП затримали двох осіб за підозрою у вбивстві жінки, яку розшукував Інтерпол. Слідство вважає, що чоловіки, ймовірно, також причетні до замаху на українського бізнесмена в Монако, оскільки має дані, що вони неодноразово здійснювали перекази на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.

9 липня Печерський районний суд Києва відправив під арешт без права застави колишнього співробітника СБУ Віталія Жиковича, якого підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської, яку Інтерпол розшукував за замах на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.