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Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

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Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові
Фото: Zaxid.net

Президент України Володимир Зеленський назвав неприпустимим напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Львові, повідомив, що обставини інциденту з'ясовує Міністерство внутрішніх справ, та заявив, що очікує від Міністерства оборони виконання раніше озвучених обіцянок.

"На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

За словами президента, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про окремі деталі інциденту.

"Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Клименко. Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим у рамках чинного законодавства. А Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли", – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, у Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля, в результаті чого натовп перекинув автівку Центру комплектування. Національна поліція та Служба безпеки України здійснюють досудове розслідування за фактами подій у Львові.

#тцк #львів #зеленський
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