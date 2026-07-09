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У Вишневому вибухнув склад боєприпасів підприємства Укроборонпрому, є кримінальна справа та будуть звільнення – Зеленський

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У Вишневому вибухнув склад боєприпасів підприємства Укроборонпрому, є кримінальна справа та будуть звільнення – Зеленський
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за фактом вибуху на складі боєприпасів одного з підприємств АТ "Укроборонпром" у Вишневому відкрито кримінальне провадження, а винних буде притягнуто до відповідальності..

"Абсолютно жахлива ситуація. У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог вразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, є великі втрати. Мої співчуття, але співчуттів недостатньо", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

За його словами, він заслухав інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора.

"Є кримінальна справа. Люди, винні у цьому, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. І, безумовно, будуть звільнення в Укроборонпромі, тому що склад належав одному з підприємств Укроборонпрому", – заявив президент.

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало місто Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.

Президент України доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинної детонації.

Раніше речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України.

#вишневе #наслідки
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