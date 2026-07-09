Незаконно депортовані РФ українські діти є групою ризику у питанні торгівлі людьми – заява GRETA

Група експертів Ради Європи з питань боротьби з торгівлею людьми (GRETA) заявляє, що незаконна депортація та примусове переміщення Росією українських дітей під час війни створює ризики для їх подальшої експлуатації, включаючи торгівлю людьми.

Як повідомляє пресслужба Ради Європи, відповідна заява GRETA оприлюднена у четвер.

У пресрелізі наголошується, що заява була зроблена у першу річницю рішення Європейського суду з прав людини від 9 липня 2025 року у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", в якому було встановлено, що адміністративна практика Росії щодо переміщення українських дітей з окупованих територій до Росії або контрольованих Росією територій, що супроводжується заходами, які сприяють їхньому усиновленню в Росії, порушує Європейську конвенцію з прав людини.

"Сьогоднішня заява GRETA базується на аналітичному звіті, проведеному за її ініціативою у 2026 році. У звіті висвітлено низку повторюваних закономірностей, які ставлять незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей у ситуації гострої вразливості та значно збільшують ризик подальшого жорстокого поводження. Це включає переведення дітей до закритих таборів та установ під виглядом евакуації або рекреаційної діяльності, їх залучення до примусової праці та домашньої роботи, розміщення дітей з медичним або соціальним статусом в умовах повної залежності, конфіскацію документів, що посвідчують особу, зміни правового статусу, опіки та громадянства дітей, а також незаконне усиновлення", – деталізується в повідомленні.

Крім того, як стверджується у заяві, у кількох випадках діти, яких було репатрійовано до України, були визнані українською владою жертвами торгівлі людьми після виконання всіх правових критеріїв для цього, включаючи експлуатаційну мету.

"GRETA зазначає, що враховуючи відсутність доступу до дітей, відсутність моніторингу та фрагментацію інформації між юрисдикціями, часто важко встановити експлуатаційну мету торгівлі людьми. У такий ситуації результати експлуатації можуть залишатися прихованими, особливо в закритих середовищах. Незважаючи на це, незаконно депортовані та примусово переміщені діти перебувають у ситуації підвищеної вразливості та стикаються з ризиками експлуатації через розлучення з сім'ями, ізоляцію в закритих середовищах, зміну правового статусу та відсутність незалежного моніторингу", – зазначається в матеріалі.

В GRETA також вказали, що незаконна депортація та примусове переміщення українських дітей не обмежується окупованими Росією територіями України та територією Російської Федерації, а й включає їхнє переміщення до Білорусі. "GRETA закликає Білорусь, як державу-учасницю Конвенції Ради Європи про боротьбу з торгівлею людьми, запобігати ризикам торгівлі українськими дітьми, виявляти потенційних жертв, надавати їм допомогу та карати винних", – йдеться в заяві.

Ситуація з українськими незаконно депортованими дітьми у питанні ризиків торгівлі людьми підпадає під визначення торгівлі людьми згідно зі статтею 4 Конвенції Ради Європи про боротьбу з торгівлею людьми.