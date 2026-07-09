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Зеленський обговорював історичні питання з Навроцьким: ми маємо бути конструктивними і делікатними, щоб не зруйнувати дружні відносини

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Зеленський обговорював історичні питання з Навроцьким: ми маємо бути конструктивними і делікатними, щоб не зруйнувати дружні відносини
Фото: https://t.me/OP_UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким лідери обговорили, зокрема, історичні питання, наголосивши на необхідності зберегти конструктивний діалог.

"Безумовно, це безпека, і ми розуміємо, що тут у нас один ворог – це Росія. Далі – економіка. Ми в Гданську провели, на мій погляд, успішну конференцію щодо відновлення і відбудови України. Польський бізнес зацікавлений. Ми відкриті до наших польських партнерів. Також обговорювали історичні питання. На мій погляд, потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Далі буде

#польща #навроцький #зеленський
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