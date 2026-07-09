Затримано 23-річного львів'янина за підозрою у нападі на правоохоронців у Львові 8 липня – СБУ

По гарячих слідах" затримано мешканця Львова, який напав на правоохоронців 8 липня під час заходів з оповіщення, наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень, а також до вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців ЗСУ та працівників Національної поліції, повідомила Служба безпеки України (СБУ)

"Служба безпеки та Національна поліція протягом доби встановили і затримали у Львові чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня цього року. Як з'ясувало розслідування, фігурантом є 23-річний львів'янин, який перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських захисників, пошкодили його, а потім перевернули", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у четвер.

Подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення. Під час спроб співробітників Національної поліції припинити злочинні дії, учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям. Зокрема, один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень.

Повідомляється, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 345 та(насильство щодо працівника правоохоронного органу); ч.4 ст. 296 (хуліганство вчинення із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи інших спеціально заготовлених предметів).

У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період – ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, триває комплекс слідчих та оперативних заходів.

"Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень, а також до вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців Збройних сил України та працівників Національної поліції. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників нападу на українських захисників. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми", – наголосили в СБУ.

Комплексні заходи проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

"Служба безпеки наголошує, що будь-які спроби перешкоджання законній діяльності Сил оборони України, а також насильство щодо військовослужбовців чи правоохоронців отримають принципову правову оцінку, а всі причетні до таких злочинів нестимуть відповідальність, передбачену законодавством нашої держави", – резюмували в СБУ.

Як повідомлялося, увечері 8 липня у Сихівському районі Львова на вулиці Червоної Калини під час мобілізаційних заходів виник конфлікт між ТЦК та місцевими жителями. Під час сутички натовп перевернув і пошкодив службовий автомобіль ТЦК. За повідомленням Офісу генпрок