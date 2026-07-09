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Україна почала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері та просувається достатньо швидко – Зеленський

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Україна почала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері та просувається достатньо швидко – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочала співпрацю з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній сфері, яка, за його словами, розвивається достатньо швидко.

"Я хотів би подякувати Азербайджану і подякувати Туреччині. Ми дійсно почали працювати в цьому напрямку. Давайте, якщо можна, без деталей, але рухаємося достатньо швидко. Дякую лідерам і дякую країнам", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо співпраці з Туреччиною та Азербайджаном в оборонній галузі.

#туреччина #співпраця #зеленський
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