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Події

Ворог знищив дроном пересувне відділення "Укрпошти" на Донеччині, постраждалих немає

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Російські війська атакували дроном ще одне пересувне відділення АТ "Укрпошта", що працювало поблизу Комишувахи на Донеччині, йдеться у повідомленні генерального директора компанії Ігоря Смілянського у четвер.

"На щастя, завдяки своєчасному спрацюванню детекторів наші працівники не постраждали. І це головне", – написав Смілянський у Телеграм.

Як повідомлялось 2 липня, ворог також завдав удару дроном по депо "Укрпошти" у Нікополі (Дніпропетровська обл.), внаслідок чого було знищено сім автомобілів компанії.

 

#відділення #обстріл #укрпошта
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