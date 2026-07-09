Ворог знищив дроном пересувне відділення "Укрпошти" на Донеччині, постраждалих немає

Російські війська атакували дроном ще одне пересувне відділення АТ "Укрпошта", що працювало поблизу Комишувахи на Донеччині, йдеться у повідомленні генерального директора компанії Ігоря Смілянського у четвер.

"На щастя, завдяки своєчасному спрацюванню детекторів наші працівники не постраждали. І це головне", – написав Смілянський у Телеграм.

Як повідомлялось 2 липня, ворог також завдав удару дроном по депо "Укрпошти" у Нікополі (Дніпропетровська обл.), внаслідок чого було знищено сім автомобілів компанії.