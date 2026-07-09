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Суд відправив під арешт ексспівробітника СБУ, якого підозрюють у вбивстві підозрюваної в замаху на Єрмолаєва

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Печерський районний суд Києва відправив під арешт без права застави колишнього співробітника СБУ Віталія Жиковича, якого підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської, яку Інтерпол розшукував за замах на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако, повідомляє "Українська правда" з посиланням на трансляцію судового засідання.

"Прокурор на засіданні суду сказав, що за даними слідства, Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако, вбили поблизу селища Юрів Київської області Владислав Реут та його спільник Віталій Жикович 3 липня", – йдеться у повідомленні видання на сайті у четвер.

Повідомляється, що адвокат просив для свого підзахисного застосувати альтернативний запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Адвокат також розповів, що Жикович був членом "Правого сектору", служив у поліції, а також був співробітником Служби безпеки України.

За даними видання, Березовська перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.

Як повідомлялося, 29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. ЗМІ повідомили, що йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Після вибуху почалась масштабна операція з пошуку підозрюваного, який заклав вибухівку – мовляв, чоловік потрапив на записи камер спостереження. Вважалося, що він встиг виїхати на територію Франції. Пізніше журналісти з'ясували, що підозрюваною є жінка, яка могла видавати себе за чоловіка.

ЗМІ повідомляли, що слідство в Монако у справі про замах на Єрмолаєва розглядає версію про причетність СБУ. 3 липня Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. За даними правоохоронців Монако, її підозрювали у встановленні вибухового пристрою, внаслідок якого тяжких поранень зазнали Єрмолаєв і його близькі.

Нацполіція, СБУ, ГУР та ОГП затримали двох осіб за підозрою у вбивстві жінки, яку розшукував Інтерпол. Слідство вважає, що чоловіки, ймовірно, також причетні до замаху на українського бізнесмена в Монако, оскільки має дані, що вони неодноразово здійснювали перекази на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.

 

#замах #єрмолаєв #монако
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