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Зеленський анонсував найближчими днями зустріч у Франції щодо проєкту Freya

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Зеленський анонсував найближчими днями зустріч у Франції щодо проєкту Freya
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи Freya, до участі в якому планують залучити лідерів держав і оборонні компанії.

"Цей проєкт – це наша антибалістична система, яка повинна бути аналогом щодо збиття балістичних цілей, аналогом Patriot, але більш масового виробництва і більш дешевої системи. Таке завдання було сформульовано мною і нашими виробниками. Це європейська модель. Перша наша зустріч у цьому напрямку буде у Франції. Це буде найближчим часом", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Далі буде

#зеленський #антибалістика
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