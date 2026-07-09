Зеленський анонсував найближчими днями зустріч у Франції щодо проєкту Freya

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи Freya, до участі в якому планують залучити лідерів держав і оборонні компанії.

"Цей проєкт – це наша антибалістична система, яка повинна бути аналогом щодо збиття балістичних цілей, аналогом Patriot, але більш масового виробництва і більш дешевої системи. Таке завдання було сформульовано мною і нашими виробниками. Це європейська модель. Перша наша зустріч у цьому напрямку буде у Франції. Це буде найближчим часом", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

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