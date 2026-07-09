ВАКС оголосив вирок екссудді Київського апеляційного адмінсуду – 7 років ув'язнення

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишньому судді Київського апеляційного адміністративного суду, якого обвинувачують в отриманні хабаря (неправомірної вигоди).

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винуватим колишнього суддю Київського апеляційного адміністративного суду у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади)", – йдеться у повідомленні ВАКС у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що фігуранту призначено покарання у виді позбавлення волі на 7 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного йому майна. Також конфісковано речові докази – грошові кошти в сумі $20130, 40 англійських фунтів, 110 євро, 462 грн., мобільний телефон "SAMSUNG DUOS" та банківську картку.

Вирок може бути оскаржений впродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

До набрання вироком законної сили йому продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У повідомленні не вказано ім'я фігуранта.