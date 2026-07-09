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Зеленський: Зараз є вікно можливостей для України, Путін переваги не має

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Зеленський: Зараз є вікно можливостей для України, Путін переваги не має
Фото: Sky News

Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі, водночас у Росії немає переваги на фронті, це зазначають усі партнери, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами саміту НАТО.

"Наші команди розуміють, що дійсно зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім, завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний. Вони дають мені можливість зміцнювати мої позиції. Тому я і сказав, що є вікно можливостей. Путін, чи він це знає чи ні, але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Є балістика, є дійсно такі абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилась. Більше нічого немає", – зауважив президент.

Зеленський також додав, що партнери зазначають зміцнення позицій України.

"Ми говорили з президентом Трампом, і під час саміту зустрічався з багатьма різними лідерами, навіть з лідерами тих держав, з якими раніше в мене не було зустрічі. Всі відзначають одне – Україна стала сильнішою", – сказав президент.

#війна #зеленський #рф
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