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США визнали Україну країною, яка готова виробляти Patriot – Зеленський

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США визнали Україну країною, яка готова виробляти Patriot – Зеленський
Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за позитивне рішення щодо надання Україні ліцензії для виробництва Patriot.

"Дякую за позитивне рішення щодо ліцензії для виробництва Patriot. Ми в деталях проговорили з президентом, з його делегацією. Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти Patriot в світі можуть 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Президент повідомив, що Україна та США на політичному рівні вирішують питання локалізації виробництва Patriot в Україні.

"Щодо виробництва Patriot в Україні, ми вирішуємо це питання політично", – сказав він.

За словами президента, наступним етапом має стати робота технічних груп та представників профільних міністерств над отриманням необхідних ліцензій для початку виробництва.

"Тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств, представники виконавчої влади без пауз почали над цим працювати, щоб ми отримали ліцензії дуже швидко, як можна швидше, і почали виробництво в Україні", – зазначив Зеленський.

Також він заявив про зацікавленість України у співпраці з японською компанією Mitsubishi, яка виробляє ракети для систем Patriot за американською ліцензією.

"Ми знаємо, чим займається компанія Mitsubishi. Вона демонструє дуже високий рівень виробництва ракет Patriot. Це, мабуть, сьогодні найсильніший приклад того, як після отримання американської ліцензії розгорнути виробництво своєї антибалістики", – сказав президент.

За словами Зеленського, Україна хотіла б бачити Mitsubishi серед партнерів у реалізації відповідних проєктів.

"Ми хотіли б їх бачити в Україні, безумовно, із задоволенням. Ми хотіли б обмінюватися досвідом, але це залежить від бажання японської сторони. Ми дуже поважаємо Японію, її технології, розвиток. Ми готові поділитися своїми напрацюваннями, своїми технологіями. Я впевнений, що в багатьох напрямках ми матимемо спільний погляд", – сказав він.

#patriot #зеленський #виробництво
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