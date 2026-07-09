Перешкоджання діяльності ТЦК – ганебний інцидент, який не можна ігнорувати – нардеп

Будь-які дії, що перешкоджають виконанню законних обов'язків військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) становлять злочин і мають отримати належну правову оцінку, заявила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Побиття військовослужбовців ТЦК та СП у Львові – це неприпустимий прецедент, який має бути розслідуваний правоохоронними органами. Україна живе в умовах воєнного часу і перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань є злочином", – сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер, коментуючи сутичку натовпу з військовослужбовцями ТЦК та СП.

Народна депутатка зазначила, що мобілізація сьогодні є основним джерелом поповнення лав Збройних сил України й люди мають пам'ятати, що тільки армія захищає тилові міста від росіян.

Водночас Фріз підкреслила, що влада має провести комплексні зміни в підходах до мобілізації, адже без забезпечення гідної мотивації та термінів служби складно залучити до Збройних Сил новобранців-добровольців. На її думку, необхідно також забезпечити ефективну боротьбу з корупцією в ТЦК та під час проходження військово-лікарської комісії.

"Українці мають бачити, що влада здатна гарантувати невідворотність покарання за злочинні дії. За порушення закону мають притягати до відповідальності не лише військовозобов'язаних, а й посадових осіб, які перевищують свої повноваження, порушують права громадян та сприяють корупції", – вважає Фріз.

Як повідомлялося, у Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля, в результаті чого натовп перекинув автівку Центру комплектування. Національна поліція та Служба безпеки України здійснюють досудове розслідування за фактами подій у Львові.