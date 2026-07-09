АПМГ закликає уряд дозволити ВПО з ТОТ отримувати компенсації за знищені домівки

Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) закликає уряд забезпечити можливість видачі житлових сертифікатів внутрішньо переміщеним особам (ВПО), чиї домівки було знищено на тимчасово окупованих територіях та в зонах бойових дій.

"АПМГ просить доручити Міністерству розвитку громад та територій України спільно з Міністерством юстиції України невідкладно підготувати та внести зміни до нормативно-правових актів, які забезпечать можливість отримання житлових сертифікатів громадянами, чиє житло було знищене на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях можливих чи активних бойових дій, де проведення обстеження є неможливим", – йдеться у заяві асоціації.

АПМГ зазначає, що на сьогодні, згідно з чинною постановою Кабінету міністрів України № 600, комісія, яка надає оцінку збиткам, має право зупинити розгляд заяви на компенсацію, якщо обстеження знищеного житла є неможливим з міркувань безпеки. При цьому наявний механізм дистанційного обстеження не поширюється на тимчасово окуповані території.

За словами очільника АПМГ та міського голови Харкова Ігоря Терехова, через поточну недосконалість законодавства люди, які вже втратили домівки через російську агресію, позбавлені можливості реалізувати своє право на державну компенсацію.

"Якщо людина не бачить реальної перспективи отримати житло або справедливу компенсацію за втрачене майно, вона дедалі частіше буде змушена будувати своє майбутнє в іншій країні. Тому питання житлових сертифікатів є не лише питанням соціальної підтримки, а й важливою складовою державної політики повернення українців додому", – підкреслив Терехов.

Як повідомлялося, наразі отримати житлові сертифікати за знищене житло на ТОТ мають право ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. За даними Мінрозвитку, станом на кінець червня сертифікати за такими умовами отримали 3 тис. сімей.