Міноборони України підбило підсумки саміту НАТО в Анкарі

У спільній Декларації за результатами Саміту НАТО оголошено про плани надати $80 млрд на підтримку оборони України у 2026 році, включаючи $32 млрд в рамках оборонної частини кредиту ЄС та $48 млрд на двосторонню допомогу, повідомляє Міністерство оборони (МОУ) у четвер.

"За оцінкою МОУ, країни-партнери вже забюджетували $40 млрд на двосторонню безпекову допомогу Україні у 2026 році. Таким чином Декларація НАТО означає намір членів Альянсу виділити додаткові $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026 році", – йдеться у повідомленні відомства.

Також у 2027 році члени Альянсу заявили про свій намір забезпечити щонайменше аналогічний рівень підтримки в $80 млрд.

Зокрема, Норвегія спрямує близько $306 млн на закупівлю ракет до Patriot та інших спроможностей ППО. При цьому країна готова підтримувати закупівлі ракет до Patriot в держав, які вже мають їх у наявних запасах.

Окрім цього, за результатами Саміту, президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підписали імплементаційну угоду про запуск спільного виробництва ракет-дронів Bars у Німеччині.

"Проєкт буде профінансовано німецькою стороною. Вся вироблена продукція буде спрямована Силам оборони України", – пише МОУ.

Також Зеленський підписав нові угоди в рамках програми Drone Deal з лідерами Естонії, Нідерландів та Данії, що відкриває більше можливостей для спільного оборонного виробництва; обміну експертизою та бойовим досвідом; розвитку дронових технологій; прозорості в питаннях експорту озброєння.

Загалом Україна вже має дев’ять таких угод із партнерами.

Окрім цього Канада запросила Україну стати державою-засновницею банку у сфері оборони, безпеки та стійкості. Також про спільний намір створити Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) на саміті НАТО в Анкарі оголосили лідери України, Канади, Албанії, Бельгії, Греції, Латвії, Люксембургу, Румунії та Туреччини. Мета банку – посилити обороноздатність союзників через залучення близько $134 млрд доступного фінансування.

"Усі нові домовленості на саміті НАТО в Анкарі дозволять підтримати ключові пріоритети стратегії оборони України: досягнення технологічної переваги на фронті та розбудову win-win партнерств. Drone Deal, спільне виробництво та нові фінансові інструменти дозволяють Україні масштабувати рішення, які працюють у сучасній війні, а партнерам – розвивати власні оборонні спроможності на основі українського досвіду", – резюмує МОУ результати Саміту НАТО в Анкарі.