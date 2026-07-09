Очільник ОВА про інцидент з ТЦК у Львові: Винні мають бути і будуть покарані

Очільник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький прокоментував конфлікт, що виник між ТЦК та місцевими жителями під час мобілізаційних заходів 8 липня, назвав його "інструментом ворожої пропаганди".

"Переглядаючи кадри вчорашніх подій на Сихові, досі не можу знайти відповідь на запитання, а чи розуміють ці молоді люди, що своїми діями вони перетворилися на інструмент ворожої пропаганди? Чи розуміють вони, що своїми діями зазіхають не на конкретного військовослужбовця, а на ставлення до сотень тисяч Захисників і Захисниць, які захищали та захищають державу, в якій вони живуть, мовою якої вони говорять, гімн якої так "щиро" співають?" – написав він у Телеграмі у четвер увечері.

"І як це – побачити своє фото та відео на пропагандистських пабліках рaшки із заголовками "бунт против ТЦК"? Ще раз наголошую: винні мають бути і будуть покарані! Це питання на моєму особистому контролі", – резюмував Козицький.

Як повідомлялося, увечері 8 липня у Сихівському районі Львова на вулиці Червоної Калини під час мобілізаційних заходів виник конфлікт між ТЦК та місцевими жителями. Під час сутички натовп перевернув і пошкодив службовий автомобіль ТЦК. За повідомленням прокуратури, у конфлікті та сутичках брали участь близько 200 людей.