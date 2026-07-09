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На Херсонщині окупанти маскують вибухові пристрої в упаковках вологих серветок

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На Херсонщині окупанти маскують вибухові пристрої в упаковках вологих серветок
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок або інших побутових речах, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер.

"Вкотре закликаю жителів Херсонщини дотримуватися правил мінної безпеки: якщо побачили підозрілий або залишений без нагляду предмет, у жодному разі не торкайтеся його й не намагайтеся перенести", – написав він у телеграм.

Крім того, у разі невідомих знахідок він закликав відійти на безпечну відстань, попередити людей, які перебувають поряд, та негайно повідомити за телефонами 101 або 102.

#маскування #вибухові_речовини #херсонська_область
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