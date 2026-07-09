МВФ розгляне 1-й перегляд програми EFF для України у найближчі тижні, точна дата буде пізніше

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтверджує плани ради виконавчих директорів розглянути питання першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України та виділення її другого траншу біля $690 млн у найближча тижні, але поки не може назвати точну дату.

"Ми очікуємо, що рада виконавчих директорів збереться, щоб розглянути перший перегляд у найближчі тижні. Тож ми надамо більше деталей щодо точного засідання, коли у нас буде точна дата, але ми очікуємо, що воно відбудеться у найближчі тижні", – сказала речниця Фонду Джулія Козак на брифінгу у четвер.

Міністр фінансів України Сергій Марченко 3 липня повідомив, що це засідання ради виконавчих директорів МВФ очікується 20 липня, Україна вже передала всі необхідні документи Фонду.

Як повідомлялося, 12 червня 2026 року Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF, що відкриває шлях до виділення другого траншу у розмірі близько SDR503 млн ($690 млн). Для позитивного рішення про перший перегляд Верховна Рада прийняла закон про оподаткування на цифрових платформах, але його ще не підписав президент. Відносно решти складних зобов’язань, взятих під час затвердження програми наприкінці лютого цього року, серед яких оподаткування посилок до $150 та перегляд спрощеної системи оподаткування, досягнута домовленість про відстрочку їх виконання.