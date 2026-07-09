СБУ: Під час обшуків у справі "закупівлі застарілих гранатометів" до жодної особи насильство не застосовувалось

У Службі безпеки України (СБУ) заперечили застосування фізичного насильства під час обшуків у справі "закупівлі застарілих гранатометів для ЗСУ" на понад 318 млн. грн.

"Під час проведення вказаних слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось, обшуки відбулися в межах Кримінального процесуального законодавства, зауважень від учасників слідчих дій не надходило. Про вказане свідчать протоколи обшуків, а також відеозаписи проведених слідчих дій", – йдеться у повідомленні СБУ в телеграмі у четвер

Як повідомлялося раніше у цей день, компанія "Українська бронетехніка" заявила, що заступника директора підприємства було побито працівниками правоохоронних органів у його оселі під час обшуку. "В ході незаконного обшуку співробітника СБУ було жорстоко побито у власній оселі першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка", що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації. Все це відбувалось в рамках абсолютно сфальшованої справи, яка має на меті виключно організацію тиску на найбільшу приватну українську компанію оборонно-промислового комплексу та підрив обороноздатності України", – йдеться в заяві компанії, оприлюдненій в телеграм-каналі.

Своєю чергою, в СБУ заявили про викриття закупівлі для Сил оборони одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М неналежної якості за завищеною вартістю. "Йдеться про контракт ДП "Агенція оборонних закупівель" із приватною компанією на поставку 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М. Загальна сума договору становила 637 млн грн.", – мовиться у повідомленні СБУ у Телеграмі у четвер увечері.

Зазначається, що за документами, постачальник мав передати нове озброєння 2024-2026 років виробництва. Однак ще до укладення контракту Командування сил логістики ЗСУ попереджало державного закупівельника, що цей тип зброї є малоефективним, і пропонувало розглянути інші зразки. Попри це, договір було підписано, а постачальник отримав аванс в сумі 318,5 млн грн.

У травні 2026 року перша партія 3024 гранатомети надійшла до арсеналу однієї з військових частин Командування сил логістики ЗСУ. З огляду на попередню інформацію про неналежну якість товару, приймаюча сторона не прийняла його та залишила лише на тимчасове зберігання. Надалі слідство встановило: фактично до військової частини поставили не нове сучасне озброєння, а гранатомети 1980-х років виготовлення. СБУ повідомляє, що під час огляду виявлено ознаки перемаркування. Під зовнішніми етикетками були старі маркування чеською мовою, а на окремих частинах виробів сліди значного окислення. Після зняття нових етикеток встановлено, що комплектуючі елементи були виготовлені у 1986-1988 роках.

"За матеріалами провадження, учасники схеми намагалися приховати справжній рік виготовлення, технічний стан і походження товару. Для цього подавали підроблені документи та змінювали маркування на виробах, зокрема номер партії і рік виготовлення. Також слідство перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником, без якої ця закупівля не могла б бути реалізована", – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними відомства, збитки державі становлять 318,5 млн грн суми авансу, сплаченого за фактично неприйняте озброєння. За наявними даними, вказані гранатомети той же іноземний постачальник намагався поставити Україні у 2022-2023 роках, але на той час, у зв’язку із тим, що нашій державі намагалися продати старе озброєння під виглядом нового, контракт було розірвано. При цьому тоді ціна на гранатомети була у 9 разів менша, ніж за вказаним контрактом.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

В офісах ДП "Агенція оборонних закупівель" та компанії-постачальника, а також за місцями проживання причетних осіб проведено понад десять обшуків.

Слідство триває.